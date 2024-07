1 z 6

Uśmiechnięta Jennifer Aniston z mężem. Pierwszy raz od złożenia przez Angelinę Jolie papierów rozwodowych, paparazzi przyłapali byłą żonę Brada Pitta. Jennifer Aniston i Justin Theroux wybrali się na kolację, a przed restauracją czekały na nich prawdziwe tłumy fotoreporterów.

Czy gwiazda słynnego serialu "Przyjaciele" wyglądała na zmartwioną? Bynajmniej! Chociaż początkowo Jennifer Aniston próbowała chować twarz przed skierowanymi w jej stronę aparatami, to chwilę później chętnie uśmiechała się do zdjęć. Czyżby to był jej komentarz do informacji o rozstaniu jej byłego męża z Angeliną Jolie?

Już kilka godzin po tym, jak świat usłyszał, że Angelina chce zakończyć małżeństwo z Bradem, "US Weekly" donosiło, że gwiazda miała powiedzieć do swoich znajomych "I to jest właśnie karma". Internet zalały również zabawne memy z Aniston w roli głównej.

Zobaczcie, jak Jennifer Aniston promienieje u boku przystojnego męża. Zwróćcie, uwagę na uśmiech aktorki!

