Według najnowszych doniesień magazynu „National Enquirer” widoczny na zdjęciu chłopak jest synem Janet Jackson! To nie pierwsze informacje, według których słynna piosenkarka ukrywa swoje dziecko. Kilka lat temu w mediach pojawiła się plotka ukrywanej córce artystki, którą ponoć wychowywała jej starsza siostra.

Czy tym razem informacje okażą się prawdziwe? Aby potwierdzić swoje doniesienia, magazyn zamieścił zdjęcie nastolatka, którego miała urodzić Janet!

Myślicie, że to rzeczywiście jest jej syn? Jeśli tak, to czemu ukrywała?

