Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja rozwija się z każdym dniem, co ostatnio zakochani przypieczętowali zawarciem związku małżeńskiego. Tymczasem w mediach pojawiły się doniesienia dotyczące miłosnej przeszłości mężczyzny. Teraz ukochany Roxie postanowił raz na zawsze rozprawić się z plotkami na ten temat.

Roksana Węgiel jest obecnie jedną z największych gwiazd "Tańca z Gwiazdami", a widzowie nie ukrywają, że liczą na jej zwycięstwo w show. Nic zatem dziwnego, że jej związek z Kevinem Mglejem jest szeroko komentowany w sieci i nie tylko - co więcej, mąż wokalistki zatańczy z nią w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"!

Jak wiadomo, Roxie i Kevin niedawno wzięli ślub, co potwierdziły nie tylko informacje dostępne publicznie w sieci, jak i widok obrączek na palcach zakochanych. Fani wiedzą też, że Kevin Mglej ma dziecko z poprzedniego związku, a ostatnio Roksana Węgiel w jasny sposób odniosła się do kwestii alimentów, które jej ukochany płaci na syna. Teraz, w obliczu gęstniejącej atmosfery wokół swojej eks, 27-latek postanowił zabrać głos i w rozmowie z ''Pudelkiem'' wyklarował sytuację:

- Alimenty, które wpływają na konto jego mamy to część ponoszonych przeze mnie kosztów. Dodatkowo pokrywam wszystkie koszty związane z jego edukacją, w tym dwujęzyczne prywatne przedszkole. Pokrywam także wszystkie koszty medyczne, jednocześnie opłacając mu prywatny pakiet medyczny dający dostęp do wszystkich lekarzy. Zwracam wszystkie rachunki za leki dla Williama. Organizuję oraz pokrywam również koszty wszystkich zajęć dodatkowych. Kupuję ubrania, buty, kurtki. Jest to dla mnie oczywiste, bo to mój syn i to on 'ma opływać w luksusy', nie jego matka. Ona o swoje luksusy musi zadbać sama

- zaczął Kevin Mglej.