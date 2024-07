Druga edycja "Project Runway" była długo wyczekiwanym programem. Widzowie nie mogli doczekać się zmagań kolejnej grupy młodych projektantów, a trzy tygodnie temu wyemitowano pierwszy odcinek. Wyniki oglądalności potwierdzają tylko przypuszczenia, że show będzie hitem. Zobacz: Są wyniki oglądalności Project Runway. Czy show TVN podbiło serca widzów?

Reklama

Tę edycję bacznie obserwuje Jakub Bartnik, który zwyciężył w poprzedniej i był gościem specjalnym w pierwszym odcinku nowego sezonu. Już wtedy projektant dał się poznać jako surowy juror i miał wiele uwag do uczestników. Teraz co prawda nie był jurorem, ale postanowił ocenić jeden z projektów z ostatniego odcinka. Szczególnie do gustu nie przypadła mu bielizna Bartka Wcisło, co dosadnie skomentował:

Bartosz... Te majtki cameltoe... Kopyto... On ma chyba jakieś problemy z cięciem w ogóle rzeczy i faktycznie on może gryzie, a nie tnie... Ta sukienka w pierwszym odcinku też była krzywo wycięta i też jakoś tak niedbale strasznie. Tutaj też widać, że detal i wykończenie to nie jest jego najmocniejsza strona. Jury ma na niego oko i od pierwszego odcinka kolejny raz jest na dole. Musi się wziąć do kupy i pokazać, co tam ma, o ile coś ma - powiedział dla tvn.pl

Nie za surowo?

Zobacz: Wróblewska krytykuje Jacoba z "Project Runway": Co za nadęty człowiek!



Zobacz także





Reklama

Najmodniejsze jury w Polsce: