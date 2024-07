Przyjęcie świąteczne dla znajomych, gwiazdkowa impreza firmowa, czy elegancka kolacja we dwoje, to czas, kiedy chcesz wyglądać naprawdę zjawiskowo i trendy.

"Intensywność makijażu, zależy oczywiście od tego, czy spotkanie ma charakter wieczorowy, czy też wybieramy się na świąteczny obiad w ciągu dnia. Ja polecam wersję umiarkowanie intensywną, jest elegancka, a jednocześnie koresponduje dobrze ze świątecznym nastrojem. Moja propozycja to uniwersalny, świetlisty look - jego kluczowe elementy to podkreślone, delikatnie wycieniowane oko w stylu smoky oraz pięknie rozświetlona cera" – mówi Anna Galińska, Mistrzyni Makijażu Sephora

Jak wykonać świetlisty makijaż?

Nałóż świetlisty, kremowy cień na całą ruchomą powiekę np. wodoodporny cień w kremie od Make Up For Ever, a zewnętrzny kącik oka dokładnie wycieniuj czekoladowym cieniem,

Na środek ruchomej powieki zaaplikuj rozświetlający pyłek np. diamentowy pył od Make Up For Ever,

Do rozświetlenia cery pokrytej fluidem i pudrem transparentnym, możesz użyć perłowego, jasnego cienia do powiek. Rozprowadź go największym pędzlem do cieni aplikując od szczytu policzka i poprowadź aż do skroni. Nałóż go również w wewnętrznym kąciku oka – dzięki temu nadasz świeżości spojrzeniu,

Usta podkreśl delikatnym, różowym błyszczykiem np. Ultra Shine od Sephora.

"Jeśli chcemy zabłysnąć podczas świątecznego party w gronie przyjaciół lub eleganckiej kolacji firmowej, naszym sprzymierzeńcem będzie klasyczne, ciepłe złoto. Warto wypróbować uniwersalny makijaż, którego głównym elementem jest powieka w kolorze złota oraz bardzo wyraźny kontur oka, podkreślony czarną kredką" – podpowiada Anna Galińska.

Jak wykonać "złocistą powiekę"?

Pokryj całą ruchomą powiekę złotym cieniem np. Sephora Colorful ze świątecznej edycji limitowanej,

Zewnętrzne kąciki oka podkreśl cieniem w ciemniejszym odcieniu brązowo-złotym . Znajdziesz go np. wśród cieni Make Up For Ever lub Sephora Colorfull mono,

Podkreśl cały kontur oka czarną kreską, a następnie delikatnie ją rozetrzyj . Nie zapomnij o czarnej kredce w dolnej linii wodnej. Dzięki niej nadasz spojrzeniu wyrazistości,

Usta podkreśl delikatnym różem. Doskonały będzie lakier do ust Smashbox Be Legendary Long lub Sephora Rouge Shine 05.

Kosmetyki, które mogą się przydać do wykonania makijażu zaproponowanego przez Annę Galińską: