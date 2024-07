Jak nie zmarznąć w sylwestrowa noc, jeśli decydujemy się na koncert w plenerze? Agnieszka Hyży ma swoje sposoby. Gwiazda po raz 10. poprowadzi Sylwestrową Moc Przebojów w Polsacie, a więc jest przygotowana na... mróz:

Mamy już na to swoje patenty, jak bielizna termiczna czy specjalnie podszywane suknie. Cudowne jest to, że mamy dostęp do najlepszych firm i projektantów, którzy stroje szyją już specjalnie na nasze potrzeby i zamówienie. Przy ich projektowaniu biorą pod uwagę i niskie temperatury i to, że zarówno chcemy wyglądać szykownie , jak i być kobiece. W tym wszystkim trzeba znaleźć złoty środek. Kiedyś tak nie było. Pierwsze moje sylwestry na scenie zazwyczaj przypłacałam tygodniem w łóżku dopóki nie nauczyłam się odpowiednio rozgrzewać napojami, używać wkładek do butów czy właśnie termicznej bielizny. Oczywiście na scenie mamy odpowiednie dmuchawy, a na zapleczu zawsze możemy się ubrać i ogrzać – mówi Agnieszka Hyży.