Paparazzi "przyłapali" Joannę Krupę i Sylwię Bombę, jak wracały do domu po zamkniętej imprezie urodzinowej TVN. Kto jeszcze bawił się na zamkniętym przyjęciu?

Gwiazdy TVN w miniony czwartek świętowały 25-lecie stacji. Kilka dni temu odbyła się wielka impreza z okazji 30. urodzin Polsatu, a teraz okazuje się, że urodziny świętował również konkurencyjny TVN. Stacja zdecydowała się jednak na zamkniętą galę, bedz udziału fotoreporterów i transmisji w telewizji. Kto pojawił się na imprezie? Niektóre gwiazdy pokazały w sieci relacje z urodzin TVN, a paparazzi "przyłapali" Joannę Krupę i Sylwię Bombę jak wracały z imprezy do domu. Gwiazdy TVN świętowały urodziny stacji W tym roku TVN świętuje swoje 25-lecie. Z tej okazji władze stacji postanowiły zorganizować wielką imprezę na którą zaprosiły swoje największe gwiazdy. Na urodzinowej imprezie nie zabrakło m.in. Joanny Krupy, Sylwii Bomby, Agnieszki Woźniak-Starak czy Doroty Gardias, która zaśpiewała na scenie wielki przebój zespołu Bajm. Pogodynka TVN opublikowała na Instagramie nagranie ze swojego występu. To był dla nas ogromny! zasztyt zagrać na 25 lecie @tvn … Co mi Panie dasz… DZIĘKUJEMY!- napisała gwiazda TVN. Zobacz także: "Top Model 11": plejada gwiazd na finale. Sylwia Bomba, Magdalena Stępień, Ada Fijał i inni Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dorota Gardias (@dorotagardias) Na zamkniętej imprezie TVN nie zabrakło również Agnieszki Woźniak-Starak i Gabi Drzewieckiej. Gwiazdy pokazały w sieci wspólne zdjęcie, a paparazzi "przyłapali" Joannę Krupę i Sylwię Bombę po wyjściu z przyjęcia. Zobaczcie wszystkie zdjęcia! Zobacz także: Anna Wendzikowska nie...