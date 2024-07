Już niebawem w telewizji będzie można oglądać nowe odcinki programu "Perfekcyjna Pani Domu". Małgorzata Rozenek dzięki swojej silnej osobowości, umiejętności słuchania i ogromnej empatii potrafi zdyscyplinować największe bałaganiary w Polsce. Jak się okazało, telewizyjna gwiazda posiada taką siłę perswazji, że czystości nauczyła również... swoje kochane psy.

- Są nauczone tego, że kiedy wchodzą do domu po spacerze, to najpierw siadają, a ja im szybciutko wycieram łapki ściereczką. Nie ma czegoś takiego, że gdy tylko otwieram drzwi, one wpadają do domu i brudzą wszystko po kolei. Dopiero gdy wytrę im łapy, idą dalej - wyznała w wywiadzie dla RMF FM Rozenek.