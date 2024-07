Nie ma to jak przyjść na pokaz mody i samemu zostać modelem, choć nikt o to nie prosił. Tomasz Jacyków wykorzystał pierwszy w życiu pokaz Roberta Kupisza by "przylansować" się swoimi nowymi gadżetami.

W oczy rzuca się przede wszystkim "piżama" w duże litery, przypominająca nam stroje Sashy Barona Cohena. Kiedy już oswoimy się z piżamą i zarzuconą nań marynarką od fraka, zaczynają nas kłuć "soczyste dodatki", tak modne w nadchodzącym sezonie. No i rękawiczki bez palców rodem z "Kill Billa".

Całości dopełnia ogromna słuchawka telefoniczna, którą wylansował producent bardzo modnego smartphone'a. Co ciekawe, chyba nawet producentom nie przyszło do głowy, że ktoś zechce wychodzić z nią z domu.

Jakże wspaniale jest odbierać komórkę za pomocą staromodnej słuchawki! Jak widać na załączonym obrazku sprawiło to panu Tomaszowi ogromną radość.

Nie polecamy kopiowania trendów lansowanych przez znanego wszystkim stylistę. Chyba, że ktoś chce wyglądać równie żenująco jak on. Miejmy nadzieję, że miał to być tylko wiosenny modowy żart!

