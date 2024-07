Tomasz Jacyków ma już dość! Ekscentryczny stylista postanowił wyjechać z kraju w którym coraz częściej jest krytykowany. Jak informuje „ Fakt” Jacyków dostał właśnie propozycję pracy w Brazylii i zamierza ją przyjąć!

Według tabloidu stylista będzie „pracować przy olbrzymim przedsięwzięciu operowym”. Jacyków będzie mógł również zachwycić swoją kreatywnością podczas największego karnawału na świecie.

Co skłoniło go do wyjazdu? Jacyków jest ponoć obrażony na osoby z branży, które nie doceniają jego pracy. Stylista najwyraźniej nie potrafi poradzić sobie z zamieszaniem wokół własnej osoby. Przypomnijmy, że od kilku miesięcy Jacyków posądzany jest o to, że kupuje „podróbki” oraz, że nie zrezygnował z noszenia naturalnych futer.

Nie pozostaje nam nic innego jak tylko życzyć panu Tomkowi szerokiej drogi!

Będziecie tęsknić?

