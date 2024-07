Informowaliśmy was przedwczoraj o pobycie Izy Lach w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy: Iza Lach podbija Amerykę. Jak jej idzie?

Polka radzi sobie za Oceanem znakomicie! Właśnie się okazało, że Iza nagra utwór do amerykańskiej opery mydlanej "One Life To Live", która po kilku latach przerwy zostanie wznowiona w Internecie. Piosenka będzie motywem przewodnim serii, a Izie towarzyszyć będzie Snoop Dogg! To nie wszystko - wokalistka pojawi się również gościnnie w kilku odcinkach. Warto pamiętać, że Izę usłyszymy również na nowym albumie rapera i to wśród znakomitych gwiazd (zobacz: Ogromny sukces Polki! Zaśpiewała na płycie światowej gwiazdy).

Wygląda na to, że Iza Lach krok po kroku będzie podbijać amerykański show-biznes. Kibicujecie jej?

