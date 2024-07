Ostatnie miesiące życia Iwony Węgrowskiej to prawdziwa bajka. Piosenkarka wręcz promienieje szczęściem i zdaje się, że wciąż jest w niekończącej się podróży poślubnej ze swoim mężem - odwiedzając co raz to nowe miejsca i wypoczywając. Przypomnijmy: Węgrowska z mężem w ciągłych podróżach. Dokąd wyjechali tym razem?

Obecnie Iwona wraz z mężem korzysta z uroków polskiego morza. Coraz niższe temperatury zupełnie nie przeszkadzają jej w nadmorskim wypoczynku, wręcz przeciwnie - Węgrowska korzysta z niego dosłownie pełną piersią. Piosenkarka lubi chwalić się zdjęciami na swoim oficjalnym Facebooku i ostatnio zamieściła kolejne zdjęcie - tym razem ku zdziwieniu swoich fanów, paradowała po plaży w samym szlafroku, podobnie jak jej ukochany. Temperatury nad morzem nie należą teraz do najwyższych, bo tylko około 10 stopni Celsjusza, więc mamy nadzieję, że Iwona się nie przeziębiła...

