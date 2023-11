1 z 5

Do narodzin trzeciego dziecka księżnej Kate i księcia Williama pozostały dwa miesiące. Zgodnie z oficjalną informacją, którą do wiadomości publicznej podało biuro prasowe Pałacu Buckingham, kolejny potomek brytyjskiej rodziny królewskiej przyjdzie na świat w kwietniu. Poza datą porodu księżnej Kate, niewiele wiemy na temat maleństwa. Choć księżna jest obecnie już w 6. miesiącu ciąży, to nadal nie wiadomo, czy urodzi chłopca czy dziewczynkę. Przez brytyjskie media przetacza się mnóstwo spekulacji na ten temat, z których wynika, że ponoć w kwietniu powitamy na świecie małą księżniczkę. Jednak pojawiają się również doniesienia, że mogą to być bliźnięta.

Pojawiają się również pierwsze zakłady na temat imienia trzeciego dziecka Kate i Williama! Jedno z nich zdecydowanie wybija się na prowadzenie.

