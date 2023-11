1 z 6

Jaka będzie płeć trzeciego dziecka księżnej Kate i księcia Williama? To pytanie nie schodzi z ust mediów, odkąd oficjalnie ogłoszono, że książęca para spodziewa się kolejnego potomka. Maleństwo ma przyjść na świat w kwietniu, co oznacza, że księżna Kate jest już w 6. miesiącu ciąży i z pewnością ma już tę wiedzę. ;) Informacja o tym, czy będzie to chłopiec czy dziewczynka nie została jednak podana do wiadomości publicznej. W mediach nie brakuje spekulacji na ten temat. Jakiś czas temu zagraniczne gazety napisały, że księżna Kate spodziewa się narodzin drugiej córeczki. Niedawna stylizacja przyszłej mamy - intensywnie różowy płaszcz - miała potwierdzać tę teorię. Jednak najnowszy look księżnej Cambrigde może nieco uciszyć te spekulacje. ;)

Zobacz też: Książę William po raz PIERWSZY skomentował trzecią ciążę Kate! Jak się czuje księżna?

Ponieważ księżna pojawiła się w płaszczu w kolorze... Zobacz na następnej stronie!

Polecamy: Poznajcie nową ikonę stylu! Ma dwa lata i właśnie zainicjowała nie tylko naukę w żłobku, ale też "efekt Charlotte"