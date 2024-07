Ilona Felicjańska lubi co jakiś czas komentować show-biznesowe wydarzenia, szczególnie w chwilach kiedy wzmianki prasowe na jej temat to rzadkość. Tym razem celebrytka pod lupę wzięła głośną ostatnio aferę z udziałem Anny Samusionek i jej córki oddanej do domu dziecka. (czytaj więcej)

Była modelka korzystając z okazji i chwili dla lansu udzieliła koleżance z salonów kilku cennych rad. W końcu Ilona to ekspert w dziedzinie czarnego pr-u.

Nie znam sytuacji Pani Anny Samusionek i nie zamierzam wydawać na ten temat żadnych ocen. Tym bardziej że sama wielokrotnie byłam narażona na nieprzyjemności związane z niekompetencją i manipulacją jakie panują w mediach. Przy okazji mojej sprawy rozwodowej, kiedy dla dobra moich dzieci zgodziłam się na warunek byłego męża iż miejsce stałego pobytu dzieci będzie przy ojcu media uporczywie powtarzały NIEPRAWDZIWĄ informację iż zostały mi odebrane PRAWA RODZICIELSKIE, co nigdy nie miało miejsca. Jedynym komentarzem z mojej strony w tej sprawie może być zdanie: „Chcesz lepszego świata? Zajmij się swoimi sprawami i stań się lepszą osobą. To najlepsze co możesz zrobić żeby świat był lepszy.”

Jak na razie Anna Samusionek wystosowała oświadczenie do mediów z błędem ortograficznym. Powinna posłuchać uwagi Felicjańskiej? Podniesie ją na duchu?

