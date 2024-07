Ewa Chodakowska zdradziła, ile waży. Okazuje się, że jedna z najsłynniejszych trenerek w Polsce waży... 54 kilogramy! Sportsmenka, która zachęca do zdrowego stylu życia tysiące fanów, postanowiła wreszcie przyznać się do swojej wagi. Tym wyznaniem Ewa Chodakowska chce zachęcić swoje fanki do tego, żeby przestały porównywać się z innymi. Trenerka podkreśla, że to nie waga powinna być naszym wyznacznikiem w walce o świetną figurę.

Ewa Chodakowska szczerze o swojej wadze

Osoby publiczne rzadko przyznają się do swojej wagi. Do tej pory nie robiła tego również sama Ewa Chodakowska, teraz jednak zrobiła wyjątek i postanowiła udowodnić swoim fanom, że tylko wygląda na znacznie lżejszą niż jest w rzeczywistości. Trenerka zdradziła, również ile ma wzrostu.

Spotykam dziewczyny na warsztatach i słyszę.. "o rety Ewka, jaka ty drobniutka, pewnie ważysz pare deko".. Przytulają mnie i mówią "matko Ewka! Jaka ty chudzinka, pewnie nic nie ważysz" .. zdarza się, ze zachęcone wizualnie piórkową wagą podnoszą mnie... i tutaj zaskoczenie ???????????? co słyszę? ... e No nie!!! Najlżejsza to nie jesteś ???????? No nie jestem ???????? bo wyglądam na 48 a ważę 54kg przy wzroście 166cm ???????? - zaczęła swój wpis na Instagramie.

Jesteście zaskoczeni wagą Ewy Chodakowskiej? Zobaczcie co jeszcze na Instagramie napisała trenerka Polek.

