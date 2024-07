Rafał Maserak mógł zarobić jeszcze 75 tysięcy w "Tańcu z gwiazdami"! Tancerz niestety może zapomnieć o tej sumie przez kontuzję swojej partnerki Anny Cieślak. Aktorka odeszła z programu po kontuzji stopy.

Anna Cieślak została zmuszona z rezygnacji w dalszej części programu, co ogłosiła łamiącym się głosem w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Zgodnie z zasadami show, jej miejsce zajęła osoba, która odpadła w poprzednim odcinku, czyli Ewelina Lisowska. Niestety na odejściu Cieślak sporo stracił jej programowy partner Rafał Maserak. Gdyby duet Cieślak-Maserak doszedł do finału konto obojga mogłoby się powiększyć o spore kwoty. Rafał za każdy odcinek otrzymywał kwotę 6 tysięcy złotych. Ponadto tancerz ze zwycięskiej pary dodatkowo otrzymuje 50 tysięcy złotych.

Gdyby odpadli głosami widzów, to co innego. Ale sytuacja, na którą Rafał nie miał kompletnie wpływu, bardzo go zabolała. Widział się w walce o kryształową kulę. Jest bardzo rozczarowany - zdradziła "Faktowi" osoba z produkcji "Tańca z Gwiazdami".