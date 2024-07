1 z 15

Dziś swoje 26-te urodziny obchodzi najlepszy polski piłkarz, Robert Lewandowski. Ostatnich kilkanaście miesięcy to prawdziwa rewolucja w życiu napastnika, który wsławił się strzeleniem aż czterech bramek słynnemu Realowi Madryt. Kapitalna gra zaowocowała transferem do Bayernu Monachium i pozycją jednego z najlepszych piłkarzy świata.

Wraz z rozwojem kariery piłkarskiej, wzrosła też aktywność Roberta w show-biznesie. Duża w tym zasługa jego żony, Anny Lewandowskiej, która również pracuje na to, aby ich nazwisko było kojarzone jak najlepiej. Piłkarz wspiera ukochaną, a media ich pokochały - nie od dziś przecież określa się ich mianem "polskich Beckhamów". Wszystko wygląda na to, że to dopiero początek ich wspaniałych karier i wspólnego życia.

Tak Robert brylował na salonach i w mediach z żoną. Wszystkiego najlepszego!