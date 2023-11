1 z 5

Od kilku miesięcy Iga Lis jest związana z bożyszczem nastolatek - Taco Hemingwayem. Do tej pory jednak para nie potwierdziła oficjalnie swojego związku, nie publikuje wspólnych zdjęć na Instagramie, nie mówi też o sobie w wywiadach. Zdjęcia paparazzi są jednak dowodem ich bliskiej relacji, tak samo jak niektóre teksty Taco mówią wiele o tym, co łączy go z Igą. Teraz para przebywa w USA, jednak wciąż na próżno szukać jej wspólnych zdjęć z podróży. Ostatnio jednak Iga opublikowała fotografię, na której uważni fani bez problemu dostrzegli Taco! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

