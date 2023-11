Taco Hemingway na swojej najnowszej płycie śpiewa dość kontrowersyjny tekst o intymnych sytuacjach z dziewczyną.

Czy Taco śpiewa o Idze? Jedno jest pewne, tą piosenką raper podpadł Tomaszowi Lisowi! Według doniesień "Dobrego Tygodnia" ojciec Igi był w szoku, kiedy zobaczył tekst utworu z najnowszej płyty Taco.

Tomasz jest bezsilny. Jego jedyna nadzieja to planowany wyjazd Igi na studia do Londynu. Gdy nie będą z Filipem na co dzień razem, może fatalne zauroczenie osłabnie…- donosi tygodnik.