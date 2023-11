Taco Hemingway na nowej płycie rapuje o Idze Lis! Raper wydał niespodziewanie nową płytę 'Cafe Belga', na której pojawiła się piosenka o... Idze Lis! Jej tytuł to ""4 AM in Girona". Piosenka jest po angielsku, a Taco śpiewa w niej o... Idze, córce Tomasza Lisa i Kingi Rusin. Taco odniósł się do jej przygotowań do matury i studiów:

Pamiętam, jak pragnąłem zmiany

Zabawne, że jak przyszła sława, to już jej nie chcę

Paparazzi czatują

Dajesz, kochanieńka, wyglądaj na dumną

Tak w ogóle, to ona nie cierpi gdy nazywa się ją modelką

To nie fair, bo teraz siedzi tylko książkach - śpiewa Taco.

Taco Hemingway śpiewa Idze: "Kocham ją!"

Ale to nie koniec. Taco wyznał w piosence miłość Idze!

Rozpoczął się sezon polowań

Nie przestaną, dopóki czegoś nie dostaną

Ten związek dał im pożywkę do plotek

Mówię to teraz i postaram się mówić wyraźnie

Kocham ją

Proszę bardzo, wstaw to do swojego artykułu

To, że się zakochałem, nie oznacza, że jestem idiotą

Oni zamienią naszą miłość w jakiś cyrk?

Zrobią to?

Słuchajcie, tak naprawdę to

Obchodzi mnie tylko to, co myślą moja mama i siostra

Wow! Spodziewaliście się tak spektakularnego wyznania na płycie?

Posłuchajcie!

Iga Lis i Taco Hemingway są parą!

Taco Hemingway, czyli Filip Szcześniak ma 27 lat i należy do grona najpopularniejszych polskich muzyków. O Taco, który ma na swoim koncie Fryderyka 2018 za Album Roku, zrobiło się ostatnio też głośno dzięki wspólnej płycie z Quebonafide, czyli z chłopakiem Natalii Szroeder. Teraz okazuje się, że Taco Hemingway od dłuższego czasu spotyka się z Igą Lis!

