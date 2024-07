Temat homoseksualizmu w show-biznesie, mediach czy świecie sportu to wciąż dość spore tabu. W ostatnich latach mamy jednak do czynienia ze znaczącą poprawą tej sytuacji i coraz więcej osób publicznych decyduje się na coming out. Niektórzy z własnej woli, za innych robią to koledzy z branży. Przypomnijmy: Szok! Dziennikarz zrobił coming out szefowi Apple. Wszyscy zamarli

Na szczególny ostracyzm w środowisku narażeni są sportowcy. Przyznanie się do homoseksualizmu wśród np. piłkarzy to bardzo rzadkie zjawisko, które niemal nie istnieje na najwyższym szczeblu. Podobnie rzecz ma się z innymi dyscyplinami. Teraz będziemy świadkami chyba najgłośniejszego coming outu dekady.

Australijski medalista igrzysk olimpijskich Ian Thorpe ujawnił swoją homoseksualną orientację w najnowszym wywiadzie. Pływak przez lata zaprzeczał plotkom, ale w wywiadzie ze słynnym brytyjskim dziennikarzem Michaelem Parkinsonem w końcu przyznał, że jest gejem. Cała rozmowa ma zostać wyemitowana jutro, ale o tej informacji piszą już wszystkie media na świecie.

My wciąż czekamy na coming out wśród polskich sportowców, nie wspominając o niektórych postaciach z show-biznesu.

