Temat homoseksualistów w show-biznesie niezmiennie wzbudza ogromne emocje i to nie tylko w Polsce. Plotki o orientacji największych gwiazd Hollywood to naczelny temat tabloidów i serwisów plotkarskich. Coraz więcej też oficjalnych coming outów i to ze strony osób, które nigdy nie były na liście "podejrzanych". Przypomnijmy: 40-letni aktor "Gry o tron" zrobił coming out: "Jestem gejem!"

Reklama

Teraz doszło poniekąd do kolejnego coming outu i to w dodatku bardzo głośnego. Dziennikarz CNBC Simon Hobbs przypadkowo wyjawił, że Tim Cook jest gejem. Cook to prezes Apple i jeden z najpotężniejszych biznesmenów świata. Do tej pory nigdy nie mówił otwarcie o swojej orientacji, choć krążyło na jej temat wiele plotek, a on sam publicznie wspierał organizacje walczące o prawa gejów i lesbijek.

Przyczynkiem do dyskusji w telewizyjnym studiu była książka lorda Johna Browna "The Glass Closet: Why Coming Out Is Good Business", w której były szef koncernu BP opowiada o tym, dlaczego nie ma gejów wśród prezesów dużyc firm z listy Fortune 500. W studiu CNBC rozmawiali wspomniany Hobbs i felietonista New York Times, James Stewart.



James Stewart: Są szefowie geje w największych spółkach. Gdy się do nich zgłosiłem, zostałem bardzo chłodno przyjęty. Kultura korporacyjna zapobiega upublicznianiu informacji o homoseksualizmie, prezesów ma się mierzyć obiektywnymi kryteriami, takimi jak wyniki finansowe. Simon Hobbs: Myślę, że Tim Cook jest otwarty, że jest gejem i stoi na czele Apple'a, czyż nie? James Stewart: Hmm, nie. Simon Hobbs: Och, popełniłem błąd? Myślałem, że Cook otwarcie mówi o tym, że jest gejem. James Stewart: Nie chcę opowiadać, kto może być gejem lub nie. Nie zamierzam nikogo ujawniać. Prezesi potężnych spółek, z którymi rozmawiałem, w ogóle nie pozwolili na podanie swoich nazwisk do publicznej wiadomości.

54-letni szef Apple nie skomentował dotąd incydentu z programu.

Zobacz: Nie uwierzycie jak wyglądał coming out Piróga. Mama Michała zdradziła tajemnicę

Zobacz także

Reklama

Zień z chłopakiem na imprezie w Berlinie: