1 z 5

To były ciężkie trzy dni zmagań gwiazd. Sportową rywalizację rozpoczął turniej golfa, który odbył się w Mazury Golf & Country Club w Naterkach. Najlepszym zawodnikiem został Tomasz Iwan, srebro zdobył Mariusz Czerkawski, a brąz Marek Włodarczyk. Tuż za podium znalazł się Wiktor Zborowski.

Tego samego dnia odbył się Mecz Otwarcia, który rozegrany został na pięknym Stadionie w Ostródzie. Reprezentacja Artystów Polskich rozegrała go z Reprezentacją Samorządu lokalnego, którą do boju poprowadził Marszałek Województwa warmińsko-mazurskiego – JacekProtas. Mecz był bardzo zacięty i zakończył się wynikiem 2:1 dla naszych gwiazd. Bramki zdobyli Andrzej Andrzejewski i Piotr Świerczewski, a Tomka Schiemcheinera uznano najlepszym zawodnikiem meczu. Tego samego dnia została rozstrzygnięta jeszcze jedna rywalizacja w kręgle na obiekcie Dario Bowling. Była to super zabawa, w której uczestniczyły wszystkie zaproszone gwiazdy. Najlepszym w bowlingu okazał się Krzysztof Staszewski- zawodnik RAP, srebrny medal przypadł Tomaszowi Iwanowi, natomiast brązowy Michałowi Milowiczowi.

Drugi dzień zmagań sportowych to zawody w tenisa. Zawodnicy reprezentowali wysoki, wyrównany poziom, a sam turniej trwał kilka godzin. Wśród pań najlepszą okazała się Małgorzata Pieńkowska, srebrny medal zdobyła Anna Guzik, natomiast brązowy Katarzyna Wardyńska. Wśród mężczyzn złotym medalistą został Andrzej Supron. Srebrny medal otrzymał Tomasz Jachimek, a brąz przypadł Michałowi Milowiczowi.

Tego samego dnia uczestnicy Olimpiady gwiazd spotkali się z fanami przed hotelem Willa Port w przepięknej scenerii rozdawali autografy oraz na prośbę przybyłych mieszkańców Ostródy pozowali do wspólnych zdjęć. Natomiast na Zamku Ostródzkim odbyło się spotkanie z Zofią Klepacką, Jackiem Wszołą, Andrzejem Supronem i Andrzejem Strejlauem. Debatę, z ich udziałem, na temat kondycji polskiego sportu poprowadził znany dziennikarz Michał Olszański.

Trzeci dzień zmagań to kolejne zawody. Pierwszą konkurencją tego dnia był bieg otwarty na 10 km wokół jeziora Sajmino. Swoją kondycję sprawdziły gwiazdy oraz wszyscy zainteresowani współzawodnictwem mieszkańcy i turyści. Wśród kobiet najlepszą zawodniczką została Magdalena Lamparska. Męskimi medalistami zostali Przemysław Cypryański, srebro zdobył Rafał Mroczek, natomiast brąz Sambor Czarnota. Najwięcej startujących gwiazd zjawiło się jednak w pięknej hali miejskiego OSiRu na zawodach ping-ponga. Zacięte boje na wielu stołach toczyli i Pani i Panowie. Pierwszy na podium stanął Piotr Świerczewski, drugie miejsce zdobył Mariusz Kałamaga, natomiast trzecie Tomasz Schimscheiner.

Ostatnią z dyscyplin, w której uczestniczyły gwiazdy to nauka wakebordingu. Najlepiej radzili sobie w tej trudnej dyscyplinie Zofia Klepacka i Marek Włodarczyk.

Poza zmaganiami sportowymi podczas Olimpiady Gwiazd,odbywały się koncerty topowych gwiazd polskiej sceny, na terenie nowego Amfiteatru wspaniale usytuowanego na brzegu jeziora Drwęckiego. W czwartek niebywały popis umiejętności wokalnych zaprezentowali Sylwia Grzeszczak oraz Rafał Brzozowski. Natomiast w sobotę ostródzianie mieli okazję zobaczyć i usłyszeć lokalną gwiazdę Annę Teliczan. Druga część koncertu zatytułowana „Wróćmy nad jeziora…” poświęcona była piosenkom o tematyce Mazurskiej. Koncert poprowadziła Zofia Czernicka, a wykonawcami byli sami uczestnicy I Olimpiady Gwiazd. Wszyscy zawodnicy na zakończenie koncertu, wiwatującym na ich cześć widzom złożyli zapewnienie, że za rok pojawią się w Ostródzie.

Największe podziękowania należą się Hotelowi Willa Port, który przyczynił się do sukcesu I Olimpiady Gwiazd Ostróda 2012. “Zdecydowaliśmy się na wsparcie organizacji I Olimpiady Gwiazd, ponieważ jej idea wpisuje się w naszą strategię rozwoju, która zakłada promocję Ostródy jako idealnej destynacji sprzyjającej rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi.” – mówi Kamila Górecka-Kirwiel, PR Manager Condohotels Group – „Jesteśmy także bardzo zadowoleni, że mogliśmy gościć w naszym hotelu Willa Port Conference Resort & SPA tak znakomitych gości. Liczymy, że wydarzenie to będzie od tej pory odbywało się co roku i będzie przyciągało coraz liczniejszą publiczność.” – dodaje Górecka.

Pomysłodawczyniom i głównym producentem I Olimpiady Gwiazd była Dorota Wardyńska właścicielka Agencji Artystycznej Ministerstwo Gwiazd.

Duże podziękowania należą się także wszystkim fundatorom nagród, w szczególności firmie: R-Gol – producentowi stroi sportowych, Sebo – producentowi odkurzaczy, Tecmobile – producentowi telefonów komórkowych, Farmona – producentowi naturalnych kosmetyków oraz Mona Vie – producentowi suplementu diety z Glukozaminą.