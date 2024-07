Polskie gwiazdy lubią publikować zdjęcia ze swojego dzieciństwa. Archiwalne fotki trafiają najczęściej do kolorowych magazynów, ale ostatnio zapanowała nowa moda - umieszczanie starych zdjęć na Facebooku lub Instagramie.

Kolejną celebrytką, która dołączyła do tego grona jest Honorata Skarbek, która na swoim koncie na Instagramie wrzuciła ostatnio przesłodkie zdjęcie sprzed 9 lat. Widzimy na nim Honey w białej sukience, w której wokalistka poszła do pierwszej komunii świętej. Wygląda na nim niezwykle uroczo i niewinnie - kto by pomyślał, że wyrośnie z niej gwiazda polskiej sceny muzycznej!

A wam jak się podoba mała Honorata w bieli? Bardzo się zmieniła?

