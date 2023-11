W dniu 41. urodzin Emila, Doda złożyła mu na Instagramie wzruszające życzenia, twierdząc, że jest jej przyjacielem, na którego zawsze może liczyć. Co ciekawe, życzyła my dobrej żony...

2 lata ;) mało , nie mało ...ale dokładnie tyle lat , płynąc na metaforycznej łódce ,przez wzburzone wody życia ,mam przy sobie przyjaciela ,który bezinteresownie zawsze mnie wspiera,który daje uśmiech i sile do działania. Przyjaciela ,który sprawdził sie w najgorszych sytuacjach stojąc ze mną ramie w ramie,a to w show-biznesie jest nierealne .Sama tego doświadczyłam przez 20 lat pracy . Swietny profesjonalista i niezwykle pracowity człowiek. Wiele sie od niego w naszej pracy ucze i z podziwem patrzę jak tylko dzięki swojej wiedzy,pasji i ambicji zbudował wartość firmy ,na które wyprodukowane przez nią filmy przychodzą miliony Polaków u nas w kraju i za granicą.Kreowanie z nim nowych projektów filmowych to nie praca ,tylko super przygoda ! Mam nadzieje ,ze może powiedzieć to samo o mnie ,a jak nie ????to tego mu właśnie życzę na 41 urodziny bo prawdziwa przyjaźń to skarb ! No i pięknej ,dobrej żony!Jak będzie dobrze gotować to melduje się już na obiady niedzielne ;)sto lat Emil