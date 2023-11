1 z 5

Wczoraj w Warszawie odbyła się premiera linii wyposażenia wnętrz Roberto Cavallego. Byłaby to umiarkowanie ciekawa informacja (chyba że planujecie w najbliższym czasie wiosenne odświeżenie mieszkania), gdyby nie to, że jednym z gości premiery była Doda, która nie była by Dodą, gdyby nie pokazała się w stylizacji godnej nagłówka.

Więcej: Te gwiazdy nie wstydzą się nagości. Ich gorące zdjęcia rozgrzewają fanów do czerwoności

Wokalistka wystąpiła w czarnym koronkowym kombinezonie o zabudowanej górze, długich rękawach i odrobinę rozszerzanych nogawkach o kroju szwedów. Warto wspomnieć, że podobne koronkowe kombinezony lansują tego sezonu całkiem fajni projektanci tacy jak Christopher Kane, Alexander Wang czy Philipp Plein. Krótko mówiąc, można je nosić bez wyrzutów sumienia.

Więcej: Linda i Woronowicz szczerze o Dodzie! Jaką aktorką jest wokalistka?

Czy ta historia ma pointę? Jak najbardziej – poza tym, że do swojego koronkowego kompletu Doda dobrała nowy sposób uczesania, niemalże identyczną stylizację już kiedyś na niej widzieliśmy. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

Więcej: Zobaczcie, jak wyglądały gwiazdy na premierze filmu „Pitbull. Ostatni pies”