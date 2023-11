14 kwietnia w Hiszpanii odbył się pierwszy kościelny ślub Dody! Artystka wyszła za mąż za Emila Stępnia, 41-letniego producenta filmowego. Na swoim Instagramie pokazała pierwsze zdjęcie z pięknej ceremonii, która odbyła się w tajemnicy przed światem. Co napisała sama Doda? Zobaczcie zdjęcie ze ślubu popularnej piosenkarki!

Zobacz także: Doda wzięła ślub! To jej mąż! Zobacz tylko te ZDJĘCIA!

Doda zaskoczyła chyba wszystkich! Najpierw ogłosiła, że wzięła ślub, a potem pokazała zdjęcie ze swoim mężem, Emilem Stępniem:

Kochani, z radosnym sercem informuję Was jako pierwsza: wyszłam za mąż. Pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że osoba, której oddałam serce i zaufałam w tej życiowej decyzji, to jednocześnie moj ukochany i przyjaciel. Ta mieszanka stała się możliwa dzięki temu, że rosła w sile z dala od mediów... Ale teraz już mogę wykrzyczeć to całą piersią!!!! KOCHAM GO! - napisała.