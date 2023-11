Doda od lat pytana jest o dziecko. Ma 34 lata, nie jest jednak z nikim związana. Ze względu na poprzednie relacje artystka nie myśli o potomstwie:

Nie, nigdy nie chciałam. Co najmniej 5 racjonalnych powodów Ci podam. Po pierwsze dlatego, że moje doświadczenie z mężczyznami wiąże się z tym, że rozstania są z wielkim hukiem, dochodzę do siebie długo, a potem jeszcze książki są na mój temat pisane przez byłego męża czy narzeczonego, to jest słabe. Nie chciałabym żeby moje dzieci czytały, co tatuś napisał.