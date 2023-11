Helena Pyz jest oburzona także krytycznymi opiniami, które dotyczą akcji ratunkowej. Wprost mówi, że są bezczelne.

To jest czepianie się, podobnie jak w stosunku do ekipy ratunkowej. To jest bezczelność. Ludzie w ogóle nie wiedzą co mówią. Ci chłopcy weszli w osiem godzin na sześć tysięcy metrów. Biegiem, oni biegli. A później załamała się pogoda, spadała temperatura, wiał ogromny wiatr. Każdy ma prawo do swojej decyzji. Sport to jest ryzyko własne, nie ma ani odpowiedzialności zbiorowej, ani odpowiedzialności za partnera. Jeden leci, a drugi zostaje, i tak to bywa - powiedziała.