O wyprawie na Nanga Parbat i Tomaszu Mackiewiczu, który został na swojej ukochanej górze, wypowiedział się w końcu Marek Klonowski. Przyjaciel i towarzysz wypraw Tomasza Mackiewicza był z nim na czterech z jego siedmiu wypraw na Nanga Parbat. Najdalej udało im się dojść na wysokość 7400 metrów. Swoje kolejne próby zdobycia Nanga Parbat, Tomek podjął już z Elisabeth Revol, z którą w 2016 doszedł na wysokość 7200 metrów. To właśnie wtedy ten szczyt został po raz pierwszy w historii zdobyty zimą. Na szczycie stanęli Simone Moro, Alex Txikon i Muhammad Ali. Całą trójkę Mackiewicz i Revol minęli, gdy sami schodzili z powodu złych warunków pogodowych. Druga ekipa jednak zaryzykowała i zdobyła szczyt, co Mackiewicz później kwestionował. Dwa lata później znów wrócił na ten ośmiotysięcznik. Co teraz o jego decyzji o powrocie na Nanga Parbat sądzi jego przyjaciel?

"Powinien był zawrócić grubo przed szczytem, a nie pchać się na górę". Znany himalaista ocenia decyzję Mackiewicza o wejściu na Nanga Parbat!