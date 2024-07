Małgorzata Rozenek chętnie dzieli się swoim życiem na Instagramie! Coraz częściej zamieszcza fotki synów, Stasia i Tadzia, oraz selfie z Radosławem Majdanem. Pod jednym z ostatnich zdjęć z dziećmi internauci wytknęli gwieździe jedną rzecz. O co chodzi?

Internauci skrytykowali zdjęcie Małgorzaty Rozenek

Otóż Małgorzata Rozenek pochwaliła się selfie z chłopcami. Widać na nim, że wszyscy siedzą w samochodzie. Niektórzy internauci pisali pod fotką, że perfekcyjna mama nie powinna robić zdjęć w trakcie jazdy, bo jest to nieodpowiedzialne. "Fotki w trakcie jazdy i to jeszcze z dziećmi na pokładzie?" albo "Trochę to słabe jak na kogoś, kto udziela innym rad, prawda?", pisali obserwatorzy Małgosi. Złośliwe komentarze już zniknęły, ale pozostały te, w których fani bronią Małgorzaty Rozenek:

Ja piernicze, ale sie czepiacie. Zazdro co?

a skad wiesz, ze jedzie? Moze dopiero ma.zamiar ruszyc? Super team!! Pani Małgosia jak zwykle śliczna, a czepialskim powiem... Złośliwości wyrzucajcie za siebie.. szkoda życia na bycie dup...m

My jesteśmy przekonani, że Małgosia albo stała w bezpiecznym miejscu albo dopiero miała zamiar ruszyć spod domu! Jak sądzicie?

Internauta skrytykował Małgorzatę Rozenek za to zdjęcie!

Gwiazda nie zabrała w tej sprawie głosu, ale jesteśmy pewni, że stała w bezpiecznym miejscu :)