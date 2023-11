3 z 3

Nie wiadomo, czemu Harry nie chce komunikować się z najbliższymi, jednak takie zachowanie jest niedopuszczalne! Czy wpływ na to ma Meghan Markle? Od momentu dołączenia do brytyjskiej rodziny królewskiej Amerykanka pokazała, co myśli o obowiązującym protokole. Co prawda, księżna zachowuje się coraz lepiej, czym zyskała aprobatę samej Elżbiety II. Ale kwestia źle dobranej sukienki do okazji wydaje się mniejszym problemem w przeciwieństwie do braku wewnętrznej komunikacji. Zgadzacie się?

