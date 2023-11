Królowa Elżbieta II jest zadowolona z trwającej wizyty Meghan Markle i księcia Harry'ego w Afryce. Książęca para Sussex od kilku dni jest w delegacji i dumnie reprezentuje rodzinę i państwo za granicą. Choć nawet i na wyjeździe Meghan Markle złamała królewski protokół, to Elżbieta II nie ma pretensji do żony wnuczka! Czy Meghan w końcu zaczęła zyskiwać sympatię królewskiej rodziny? Wszystko na to wskazuje!

Królowa i Meghan pogodziły się

Kilka dni temu Meghan Markle i książę Harry wyruszyli w 10-dniową podróż po Afryce. Na trasie pary znalazły się m.in. takie państwa jak RPA, Botswana, Angola czy Malawi. Książęca para zabrała ze sobą 4-miesięcznego synka Archiego. Maluch towarzyszy rodzicom na oficjalnych spotkaniach. Wszyscy są oczarowani niemowlakiem, który w ogóle nie przeszkadza i pozwala dorosłym rozmawiać na poważne tematy.

Okazuje się, że Elżbieta II także jest "zachwycona" wizytą Meghan i Harry'ego za granicą. Para godnie reprezentuje królową. Do tej pory nie zdarzyły się żadne wpadki, z których trzeba byłoby się tłumaczyć.

Wizyta Meghan i Harry'ego w Afryce wydaje się wyjątkowa. Księżna tańczy z mieszkańcami, czy widzimy ją bez pierścionka zaręczynowego. Jest to niezwykłe na królewskiej trasie, bo Meghan i Harry jak zawsze robią wszystko po swojemu - mówi komentator królewski Richard Fitzwilliams dla "Expressu".

I dodaje, że królowa z pewnością jest zachwycona takim zachowaniem pary, a to oznacza, że wszelkie konflikty w ich relacji być może niedługo się skończą. Warto dodać, że nie tylko Meghan była na cenzurowanym! Według internautów Elżbieta II była bardzo "chłodna" w stosunku do wnuka. Okazała to w sieci składając mu wymuszone, według internautów, życzenia urodzinowe. Podobno królowa była załamana postawą Meghan i Harry'ego i tym, w jaki sposób prowadzą życie publiczne. Wszystko jednak wskazuje na to, że monarchini przekonuje się do nowego stylu życia pary i akceptuje go!

Meghan, Harry i Archie w Afryce.

Królowa jest zadowolona z wizyty wnuka w Afryce.

