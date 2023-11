Książę Harry i Meghan Markle idą do sądu! Książęca para pozwała brytyjską gazetę "Mail on Sunday", która opublikowała prywatny list Amerykanki, który nigdy miał nie wyciec do sieci. Syn księcia Karola wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. Wyznał, że jego żona stała się ofiarą, tak jak ponad 20 lat temu jego matka, księżna Diana!

Reklama

Książę Harry i Meghan idą do sądu

W brytyjskiej prasie nie ma praktycznie dnia bez nowych wiadomości o księżnej Meghan. O ukochanej Harry'ego pisze się w kontekście rodziny, jej zachowania, stroju czy oceniane są jej gesty i mowa ciała. Księżna porównywana jest do Kate, matki Harry'ego i innych księżnych na całym świecie. O jej dobrym zachowaniu mało się pisze, jednak wpadki są szeroko komentowane.

Zobacz także: Meghan Markle zaskoczyła studentów w Afryce! Właśnie za to ją pokochali!

Książęca para w końcu powiedziała dość takiemu zachowaniu i pozwała brytyjski tabloid. Oburzył ich jeden z artykułów w "Mail on Sunday", który zawierał prywatny list księżnej Meghan. Harry i jego ukochana doskonale zdają sobie sprawę z ich statusu, ale nie będą pobłażać takim sprawom. Wydali specjalne oświadczenie.

Przyszedł taki moment, że trzeba stawić czoła takiemu zachowaniu i stanowczo zareagować. To niszczy ludzi i ich życia. Mówiąc wprost, to po prostu przykład zwykłego znęcania się nad niewinną osobą. Wszyscy wiemy, że nie ma na to zgody, w żadnej formie. (...) Ten sposób załatwienia sprawy może nie jest najbezpieczniejszym, ale na pewno jest tym właściwym - napisał książę Harry w swoim oświadczeniu.

Dalej książę porównał Meghan Markle do swojej tragicznie zmarłej matki. Przypomnijmy, księżna Diana zginęła w 1997 roku w Paryżu uciekając autem przed paparazzi.

Obawiam się powtórzenia historii. Widziałem co stało się z kimś kogo kocham, kiedy bliska mi osoba została pozbawiona człowieczeństwa. Traciłem matkę i teraz obserwuję, jak moja żona staje się ofiarą tych samych potężnych sił - dodał.

Harry wyznał, że zbyt długo przyglądał się cierpieniu ukochanej i był milczącym świadkiem. Książęca para wierzy, że uda im się postawić dziennikarzom, którzy naruszają ich prywatność. Pozew miał zostać w całości sfinalizowany z pieniędzy Meghan i Harry'ego. Czy uda im się wygrać?

Książę Harry porównał Meghan do Diany.

EastNews

Książęca para idzie do sądu!

EastNews