1 z 16

Już dziś jedna z najważniejszy imprez roku - Bal Dziennikarzy. Przed laty na tej imprezie bawili się m.in. Hanna Lis, Tomasz Kammel, Tomasz Lis, Kinga Rusin, Justyna Pochanke, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Monika Olejnik, Agnieszka Szulim z byłym mężem Adamem Badziakiem czy Katarzyna Kolenda-Zaleska. Kto pojawi się w tym roku?

Bal Dziennikarzy 2016 - kto się pojawi?

Bal Dziennikarzy odbywa się co roku. To impreza charytatywna, na której pojawiają się najpopularniejsi dziennikarze i politycy. Nie brakuje też aktorów, piosenkarzy czy… milionerów. Głównym celem, na który zostanie przeznaczony dochód z Balu, to pomoc podopiecznym Fundacji „Dorastaj z Nami” oraz Fundacji "Po Drugie". Pieniądze z Balu zostaną również przeznaczone na pomoc dzieciakom, którymi opiekują się Fundacje Polsat i TVN "Nie jesteś sam". W tym roku na Balu z pewnością pojawi się Małgorzata Rozenek i Radek Majdan. Liczymy też na obecność Hanny Lis i Tomasza Lisa, dla których ostatni okres nie był łatwy, ale z pewnością na balu znajdą wsparcie od wielu dziennikarzy. Zobaczcie, jak gwiazdy bawiły się na tej prestiżowej imprezie w poprzednich latach.