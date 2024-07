Gwiazdy serialu "Pretty Little Liars" pojawiły się na serialowej imprezie zorganizowanej w halloweenowym duchu. Nic dziwnego, w końcu telewizyjny hit znany u nas w Polsce jako "Słodkie Kłamstewka" to doskonały serial, właśnie na Halloween.

Reklama

Przeczytajcie więcej o gwiazdach na czerwonym dywanie

Reklama

Lucy Hale, postawiła na czarne koronki, delikatnie w stylu tego "przerażającego" sezonu. Ashley Benson i Troian Bellisario wybrały się na czerwony dywan w spodniach. Przy czym, Troian pomalowała usta na czarno. To doskonałe rozwiązanie na Halloween. Normalny look, podkreślony intensywnym i mrocznym kolorem. A na koniec Sasha Pieterse. Burza loków i czerwony płaszczyk, to look który znamy właśnie z serialu. A wy jak oceniacie najnowsze stylizacje młodych aktorek z Hollywood?

Zobaczcie więcej zdjęć gwiazd na imprezie Pretty Little Liars: