Za nami już 6. edycja polskiego tygodnia mody FashionPhilosophy Fashion Week Poland. W miniony weekend to właśnie do Łodzi przeniósł się cały światek show biznesowy. Na pokazach projektantów pierwsze rzędy przepełnione były gwiazdami i znanymi dziennikarzami.

Reklama

Wśród nich można było spotkać m.in. Roberta Kupisza, Natalię Kukulską, Joannę Horodyńską, czy Lidię Popiel. My jednak zwróciliśmy uwagę na Annę Puślecką, która miała na sobie kreację w odcieniach niebieskiego. Zabawny t-shirt z napisem „check this out” ozdobiony kultowym logotypem Chanel. Do tego sandałki na obcasie i oversize’owa kopertówka.

Magda Steczkowska, postawiła na pastele, które w połączeniu z białymi spodniami wyglądały bardzo modnie. Karolina Malinowska postawiła na skórę, a Dorota Gardias na połysk. Sukienka marki Orsay z kołnierzykiem i żółte buty świetnie do siebie pasowały. Nie można tego powiedzieć o Karolinie Malinowskiej, która wybrała najtrudniejszą do stylizacji długość botków. Tym razem się nie udało gdyż bardzo skróciły jej nogi.

Zobacz inne gwiazdy na FashionPhilosophy w naszej galerii >>>

Reklama

jm