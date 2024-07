1 z 14

Pod koniec października w modnym lokalu Zorza odbyły się drugie urodziny portalu modowego DYKF Anny Puśleckiej oraz wystawa kolekcji zaproszeń na pokazy polskich projektantów i światowe imprezy mody.

Co oznacza skrót DYKF? Do You Know Fashion (Czy Znasz Modę). Redaktor naczelną jest Anna Puślecka, dziennikarka i ekspert w dziedzinie mody, od 15 lat zajmująca się tą tematyką. Na swoim serwisie prezentuje nowinki, trendy i relacje z modowych imprez. Puślecka współpracuje z Grupą Warszawa (Syreni Śpiew, Zorza, Warszawa Powiśle, Weles).

Jednym z partnerów wydarzenia była sklep online LuisaViaRoma.com, który wkracza na nasz rynek, jest również jednym z partnerów nadchodzącej gali Flesz Fashion Night 2015.

A kto przyszedł? Osoby ściśle związane z modą - projektanci, naczelni magazynów, dziennikarze, styliści.

