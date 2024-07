1 z 11

9 listopada w modnej warszawskiej klubokawiarni "Między Nami" Lana Nguyen zaprezentowała swoją najnowszą kolekcję "Passion Fruit". 23-letnia utalentowana wietnamska projektantka mieszkająca w Warszawie na miejsce swojej kariery wybrała właśnie Polskę i już kolejny sezon czaruje blogerki i gwiazdy swoimi ciekawymi kreacjami.

To drugi pokaz kolekcji Lany Nguyen. Po sukcesie ubiegłorocznego pokazu młoda projektantka przyciągnęła do współpracy takie gwiazy jak: Anna Mucha, Marina, Honorata Skarbek, Maja Frykowska, Ania Wendzikowska czy Natasza Urbańska. Do tego grona dołączyli kolejni znani, którzy piątkowego wieczoru wzięli udział w pokazie.

Nową kolekcję Lany zobaczyli na żywo m.in.: Michał Piróg, Dawid Woliński oraz Agnieszka Szulim. Wśród gości wypatrzeć można było również Julię Pietruchę z chłopakiem i Rafała Rutkowskiego. Patronat nad wydarzeniem objęło AfterParty.pl.

