Pamiętacie śliczną nastolatkę z Łodzi, której talent odkryła wytwórnia EMI na MySpace? To do jej piosenki o buntowniczym tytule "Nie" należało lato 2008 roku. Mowa oczywiście o Ize Lach, która dziś ma 22 lata, studiuje filologię rosyjską i powraca do show-biznesu z nowym singlem "Million". Piosenka zwiastuje w całości autorski album artystki.

Muzyka Izy to dojrzały, awangardowy pop połączony z elektronicznymi brzmieniami inspirowany twórczością jej idoli: Michaela Jacksona, Gwen Stefani czy Jeffa Buckley'a. Pomysły na piosenki najczęściej przychodzą Izie do głowy podczas snu.

O czym śniła przez ostatnie trzy lata? Przekonamy się już w październiku, bo wtedy zaplanowana jest premiera jej nowej płyty.

