Rodzina Dominiki Figurskiej już za pół roku znowu się powiększy. Okazuje się bowiem, że serialowa aktorka, która kilka lat temu stała się popularna dzięki roli w "M jak miłość" spodziewa się dziecka. Figurska razem z mężem Michałem Chorosińskim po raz czwarty zostaną rodzicami. Radosną informacją o błogosławionym stanie celebrytki pochwalił się jej mąż. Przypominamy, że serialowa gwiazda jest już mamą 8-letniej Nastazji, 6-letniej Matyldy oraz 4-letniego Józefa.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że rodzina nam się powiększy. Jestem dumny z żony i swoich dzieci. Jedyne co nas martwi, to wydatki. Chyba będziemy musieli kupić busik, bo do osobówki się już nie zmieścimy- wyznał w rozmowie z "Rewią".