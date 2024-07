Grzesiek i Ania z programu "Rolnik szuka żony" pokazali kolejny filmik ze swojego bloga. Państwo Bardowscy już od kilku miesięcy razem występują przed kamerą i opowiadają o pracy na roli oraz o produktach, jakich Grzesiek używa w swoim gospodarstwie.

Tym razem Grzesiek i ciężarna Ania pochwalili się nagraniem, na którym pojawił się bardzo osobisty komentarz prowadzących. Okazuje się bowiem, że Ania ma żal do swojego męża o to, że nie rozmawia z ich nienarodzonym jeszcze synkiem.

Jak wyglądała rozmowa Grześka z żoną przed kamerą?

Dobra teraz pytanie, ale nie do ciebie - zaczął Grzesiek. Janie, czy ci się to podobało? (mówił do brzuszka Ani). Czy tato przekazuje ciekawe informacje, czy już wszystko wiesz, czy mam opowiadać dalej?