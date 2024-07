Anna i Grzegorz z Rolnik szuka żony 2 spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Już niebawem ma się im urodzić synek Jaś. A jak przyszli rodzice przygotowują się do nowej roli? Na razie spokojnie i leniwie, a jak jest pogoda bywają na jesiennych spacerach i nie dają nam o sobie zapomnieć. To już ostatnie takie chwile Ani i Grześka tylko we dwoje...

A w domu...? W domu Grzegorz z Rolnik szuka żony ma pełne ręce roboty. Przez pogodę nie skończył prac w polu, ale za to ma mnóstwo papierkowej pracy.

Nie ma złej pogody, jakaś praca zawsze się znajdzie ;-) Chociaż siew pszenicy jeszcze nie skończony. A moja żona na tą całą sytuację : "no wrzucaj to zdjęcie i za robotę się bierz!" Dajcie mi siły.... - napisał Grzegorzem na wspólnym blogu.

Cóż jak widać, Ania nie odpuszcza mężowi i czuwa, żeby wszystko było zrobione na czas. Bo potem to już tylko pieluszki i spacerki :).

Ania i Grzegorz z Rolnik szuka żony pobrali się 6 miesięcy temu.