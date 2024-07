We wczorajszym odcinku "Na językach" ku zaskoczeniu wielu poruszono temat Nataszy Urbańskiej i spływającej na nią krytyki w związku z teledyskiem do utworu "Rolowanie" i sytuacji jaka panuje między artystką a jej mężem Januszem Józefowiczem. Wydawać, by się mogło, że Agnieszka Szulim skrytykuje poczynania Urbańskiej - nic bardziej mylnego. Zarówno ona jak i zgromadzeni w studiu goście przychylnie wypowiadali się o gwieździe "Buffo".

Zanim jednak rozpoczęła się dyskusja wyemitowano krótki materiał wideo z wypowiedziami m.in. Zosi Ślotały, która pozytywnie wypowiadała się o kolekcji ubrań Nataszy, samej Urbańskiej jak również Grzegorza Markowskiego. I to właśnie lider Perfectu wyraził swoje zdanie w dość wulgarny sposób:

Pieprzyć hejterów. Pies was jebał



Również Agnieszka Szulim przyznała, że przerosła ją nagonka na Nataszę, na co Karolina Korwin Piotrowska odpowiedziała jej:

Natasza wmawia ludziom, że mają ją kochać. Po co ona bierze się za popowe historie i za modę? Jest przemiła, ale na jej miejscu mogą znaleźć się dziewczyny, które są zdolniejsze

Natasza po raz kolejny wzbudził kontrowersję. Lepszej promocji nie mogła sobie wymarzyć.

