Grażyna Torbicka boi się przejść do TVN? Odkąd dziennikarka odeszła z TVP, cały czas pojawiają się informacje, że gwiazda dostanie pracę w komercyjnej stacji. Jak na razie do transferu nie doszło, ale żadna ze stron nie kryje tego, że rozmowy na temat przejścia Grażyny Torbickiej trwają. Władze TVN wspierają także projekty dziennikarki związane z filmem. Jednym z nich był festiwal filmowy "Dwa Brzegi" odbywający się co roku w Kazimierzu Dolnym. TVN był jednym z głównym patronów wydarzenia.

Reklama

Okazuje się jednak, że przejście Grażyny Torbickiej do TVN może nie nastąpić tak szybko, jak wszyscy by chcieli. W "Gwiazdach" osoba z otoczenia dziennikarki zdradza, że powodem odwlekania tej decyzji jest obawa przed tym, że program, który być może trafi w ręce Torbickiej nie będzie cieszył się zbyt dużym powodzeniem:

W TVP nikt nie rozliczał Grażyny z oglądalności. W stajach komercyjnych to najważniejszy wskaźnik. By przyciągnąć widzów, musiałaby naginać swoje zasady, tworzyć rozrywkowe show. Boi się, że nie ma już miejsca na ambitne programy, nastawione tylko na misję i edukację. Dlatego nie wie, czy warto podejmować takie wyzwanie. Ma świadomość, jak teraz funkcjonuje show biznes. Wie, że to bezlitosny świat i gdyby jej program nie miał odpowiedniej oglądalności, złośliwościom nie byłoby końca.

Chcielibyście zobaczyć Grażynę Torbicką w TVN-ie?

Zobacz: Grażyna Torbicka ma nową pracę! TVN, Polsat? Będziecie zaskoczeni!

Zobacz także

Grażyna Torbicka boi się przejść do TVN-u?

Reklama

Chcielibyście zobaczyć dziennikarkę w TVN-ie?