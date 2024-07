Męska część fanów już od wielu lat czeka na gorące sceny z udziałem pięknej Katarzyny Glinki, jednak aktorka nigdy nie skusiła się ani na rozbierane sesje ani na odsłonięcie swoich wdzięków przed kamerą.

Mamy jednak dobrą wiadomość dla wielbicieli Kasi! Okazuje się, że jeśli tylko będzie taka potrzeba, to aktorka chętnie rozbierze się dla roli!

- Kiedyś na samą myśl o rozebraniu się do roli robiło mi się słabo. Ale dojrzałam. Ciało jest moim warsztatem pracy i gdyby było to uzasadnione w scenariuszu, jestem absolutnie pewna, że rozebrałabym się- zdradziła w „Twoim Imperium” Glinka.

Myślicie, że takim wyznaniem Glinka zachęci producentów do współpracy?

