Katarzyna Glinka już za cztery miesiące zostanie mamą. Młoda aktorka z widocznym już brzuszkiem nie rezygnuje jednak z pracy. Co więcej, aktorka nie zamierza przerywać grania w serialu „Barwy szczęścia” nawet po urodzeniu swojej pociechy!

Jak podaje „Fakt” producenci zapewnili Glinc specjalny pokoik, w którym ona i jej dziecko będą mogli odpoczywać między kolejnymi scenami.

- …znajdzie się tam stolik, do przewijania chłopca, szafki na pampersy, oraz wygodny fotel dla mamy- czytamy w tabloidzie.

Wygląda więc na to, że synek Katarzyny Glinki już od pierwszych miesięcy będzie żył w iście gwiazdorskich warunkach…

