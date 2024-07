Idealne fryzury piłkarzy stały się już legendą! Zawsze perfekcyjnie ułożony włosy np. Cristiano Ronaldo to obiekt nie zawsze drwin, ale także i podziwu - kiedy podczas 90-minutowego meczu żaden włosek na jego głowie nawet nie śmie drgnąć. ;) A zastanawialiście się gdzie do fryzjera chodzi na przykład Robert Lewandowski i ile na niego wydaje? My już wiemy! Lewandowski został niedawno przyłapany w jednym z warszawskich zakładów fryzjerskich na Woli. A ile zapłacił za podcięcie włosów? Jeśli zerkniemy na stronę zakładu, okaże się, że tylko 75 złotych! Może i cena nie jest dość niska jak na męskie cięcie, ale warto zaznaczyć, że Lewandowski w 2015 roku w przeliczeniu na złotówki zarobił prawie 90 milionów złotych. Czyli jak na jego kieszeń, koszt takiego cięcia to prawie nic!

Reklama

Jak wam się podoba fryzura Roberta? My uważamy, że Lewandowski zawsze wygląda hot, i Ania pewnie też jest tego samego zdania! ;)

Zobacz też: Robert Lewandowski kupił aparatament w Warszawie. Zobaczcie, jak to wyglądało od kulis! WIDEO

Zobacz także

Robert Lewandowski i jego nowa fryzura

Facebook/screen fanpage salonu

Jego fryzura zawsze prefekcyjna!

Robert zawsze wygląda bardzo hot!