Kilka miesięcy temu Robert Gawliński rozpoczął wojnę z Dodą, którą oskarżył o to, że wykorzystuje zainteresowanie mediów jej chorym narzeczonym Nergalem. Stwierdził wtedy, że piosenkarka lansuje się na tragedii ówczesnego narzeczonego.

Okazuje się, że w najnowszym wywiadzie jakiego udzielił tygodnikowi „Na Żywo”, Gawliński znowu opowiedział co myśli o „Królowej”. Tym razem postanowił skomentować osiągnięcia muzyczne piosenkarki.

- W mojej branży nie liczy się, jaką wydało się płytę, co ma się do przekazania, ale ilość wejść na stronę internetową i kolczyk w pępku. Doda akurat się stara, ale i tak nie jestem w stanie zanucić jej piosenek. Nie przepadam za nią- wyznał muzyk.

Z pewnością nie będziemy musieli długo czekać na odpowiedź Dody...



Reklama